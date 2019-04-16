Движение транспорта на участке трассы Минск-Гродно будет ограничено до 16 июня

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на участке автодороги М6 Минск - Гродно (10,6 - 57,3 км) будет ограничено до 16 июня из-за ремонтных работ, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскавтодор-Центр".

"С 15 апреля до 16 июня будут производиться работы по текущему ремонту автомобильной дороги М6 Минск - Гродно на 10,6 - 57,3 км, в связи с чем на данном участке будет ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Предприятие приносит свои извинения за причиненные неудобства.-0-