Движение транспорта на ул.Красной в Минске будет ограничено по ночам 23-25 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия на ул.Красной (от пр.Машерова до пл.Я.Коласа) в Минске с 00.30 до 4.00 23, 24, 25 августа будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщили БЕЛТА в ГАИ.

Кроме того, сегодня с 23.00 ограничивается движение по нечетной стороне пр.Независимости. Это касается всех видов транспорта за исключением общественного. Ограничения будут действовать до 6.00 26 августа на участке от ул.П.Бровки до ул.Толбухина.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-