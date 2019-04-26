Движение транспорта ограничат в июне по маршруту велогонок Европейских игр

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта в Минске ограничат 22-25 июня во время проведения групповых и индивидуальных велогонок в программе II Европейских игр. Такая информация размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Групповые велогонки запланированы на 22 и 23 июня, индивидуальные - 25 июня с организацией тренировки 24-го.

ГАИ просит не парковать личный и служебный транспорт на улицах маршрутов: за сутки до велогонок будут проводиться мероприятия по принудительной эвакуации припаркованного транспорта. Заранее продумывать маршруты передвижения, так как будет ограничен выезд автомобилей с дворовых территорий, прилегающих к маршруту велогонки.

Информация о передвижении общественного транспорта появится на сайте ГП "Минсктранс" и на остановках общественного транспорта.-0-