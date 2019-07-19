Движение транспорта ограничат в Минске 21 июля во время турнира по триатлону

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 21 июля будет ограничено движение во время масштабного международного турнира по триатлону, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с проведением спортивно-массовых мероприятий по триатлону с 8.00 до 11.00 по пр.Победителей в одном направлении, на участке от ул.Немига до перекрестка с ул.Парковая будет введено временное ограничение всех видов транспорта", - отмечает Госавтоинспекция и просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Международный турнир по триатлону пройдет в Минске во второй раз и соберет более тысячи участников из 13 стран. Организаторами соревнований выступают общественное объединение "Клуб триатлона "Тристайл" и Альфа-Банк при поддержке Министерства спорта и туризма, Мингорисполкома и Миноблисполкома.-0-