Движение транспорта ограничивается 6-7 апреля в Минске на участке ул. К.Цеткин

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по ул. К.Цеткин на участке от ул. Короля до ул. К.Либкнехта ограничивается движение 6-7 апреля, вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, в выходные троллейбусы №4 со стороны ДС "Одоевского" будут ходить до разворотного кольца на ул. Городской Вал с присвоением маршруту наименования №4Д "ДС Одоевского - Городской Вал".

Работа троллейбусных маршрутов №7и 44 отменяется. Организуются временные автобусные маршруты №907 "ДС Сухарево-5 - Вокзал", №944 "Запад-3 - Вокзал" по действующим трассам троллейбусных маршрутов №7, 44 с изменением маршрутов на участке от ул. Гусовского до ул. Бобруйской.

На один день 6 апреля закрывается движение всех видов транспорта по четной стороне ул. К.Цеткин. Трасса автобусных маршрутов №46, 78, 907, 944, 499-ТК, 1109-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК со стороны ж/д вокзала проляжет по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке, кроме "Володарского". В направлении ж/д вокзала она останется без изменений.

Автобусы №151Э, 190Э со стороны ж/д вокзала будут ходить по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева без выполнения промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке, в направлении ж/д вокзала - без изменений.

7 апреля работы по асфальтированию проводятся по нечетной стороне улицы. Автобусы №46, 78, 907, 944, 499-ТК, 1109-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК со стороны ж/д вокзала будут ходить без изменений, в направлении ж/д вокзала - по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской.

Трасса автобусов №151Э, 190Э со стороны ж/д вокзала без изменений, в направлении ж/д вокзала включает ул. Тимирязева, 1-е городское кольцо (ул. Домашевской), ул. К.Либкнехта, 2-й пер. Р.Люксембург, просп. Дзержинского, ул. К.Цеткин, ул. Бобруйскую с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "ст.м. Молодежная".

Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №907, 944, 40, 46, 50С, 78 на дублируемых и закрываемых участках.-0-