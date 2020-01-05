Движение транспорта по М3 возле "Экспобела" временно ограничат днем 8 января

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на 9-м км автодороги М3 Минск - Витебск возле торгового центра "Экспобел" будет ограничено 8 января с 14.00 до 14.30, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Ограничения связаны с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития ДТП. "Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении Витебска", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом данной информации.-0-