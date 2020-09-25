25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по Партизанскому проспекту в Минске будет временно ограничено, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничение вводится на участке пересечения проспекта с улицей Варвашени до пересечения с МКАД в связи с ремонтными работами. Оно будет действовать по нечетной стороне 26 сентября с 01.30 до 06.00, по четной - с 21.00 до 06.00 27 сентября и с 21.00 27 сентября до 05.00 28-го.

В ГАИ приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов учитывать ограничения при планировании своего маршрута.-0-