Движение транспорта по участку ул.Московской в Минске ограничено до 1 июля

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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В организацию дорожного движения на участке ул.Московской в Минске внесены изменения: до 1 июля проезд транспорта ограничен. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
"В связи с ремонтными и иными работами вводится ограничение движения транспортных средств по улице Московской на участке от переулка Добромысленского до улицы Клары Цеткин", - сказано в решении.
Ограничение будет действовать с 20 июня по 1 июля включительно.-0-