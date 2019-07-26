Движение транспорта по ул. Уманской в Минске закрывается в выходные

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27-28 июля меняется движение городского пассажирского транспорта в связи с проведением дорожно-строительных работ с полным закрытием движения всех видов транспорта по ул. Уманской от ул. Железнодорожной до пр. Дзержинского и закрытием троллейбусного движения по ул. Железнодорожной, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

Движение троллейбусов маршрута №31 будет организовано со стороны ул. Гурского по пр. Дзержинского до ОП "Прилукская" с разворотом на пересечении пр. Дзержинского с пр. Жукова.

Троллейбусы №47 будут ходить со стороны ДС "Малиновка-4" по пр. Любимова, Газеты "Правда", ул. Голубева, пр. Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны пр. Пушкина - по ул. Гурского, пр. Дзержинского, Любимова и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №57 будут следовать в направлении ул. Семашко по пр. Дзержинского, ул. Алибегова, Семашко с выполнением на изменяемом участке ОП "ст.м. Михалово" по пр. Дзержинского, в обратном направлении - по ул. Семашко, пр. Дзержинского (без заезда на ул. Железнодорожную).

Маршрут автобусов №90, 166 будет выстроен по ул. Гурского, пр. Дзержинского, ул. Железнодорожной в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП "ст.м. Михалово" по пр. Дзержинского.

Автобусы маршрута №32С с ул. Семашко до пр. Жукова будут ходить через развязку ул. Алибегова - пр. Дзержинского и пр. Дзержинского в обоих направлениях.

В указанный период отменяется работа троллейбусного маршрута №64. Для компенсации будет организована работа временного автобусного маршрута №964 "ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова" по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №64.

Движение автобусов пригородных маршрутов Слуцкого направления на участке от АС "Юго-Западная" будет организовано по ул. Железнодорожной, транспортной развязке пр. Дзержинского с ул. Алибегова, по пр. Дзержинского и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Пригородные автобусы Раковского направления на участке от АС "Юго-Западная" будут ходить по ул. Железнодорожной, пр. Жукова и далее по маршрутам в обоих направлениях.-0-