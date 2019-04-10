Движение транспорта по ул.Кальварийской в Минске 13-14 апреля скорректируют

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с асфальтированием ул. Кальварийской на участке от пл. Юбилейной до ул. К.Цеткин вносятся изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта 13-14 апреля, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

13 апреля по четной стороне ул. Кальварийской движение троллейбусов №9, 13, 14 организуется до остановки "Романовская Слобода" со следованием по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в прямом направлении, обратно - по ул. Немига, К. Цеткин и далее по маршрутам.

14 апреля по нечетной стороне ул. Кальварийской троллейбусы №9, 13 будут двигаться до ж/д вокзала от ул. Кальварийской по ул. К.Цеткин, Бобруйской в обоих направлениях. А троллейбусы №14 поедут по маршруту №58 "ДС Масюковщина - Бобруйская".

Также будет организована работа временного автобусного маршрута №913 "Одоевского - Городской Вал" со следованием по ул. Бельского, ул. Притыцкого, Кальварийской, Романовская Слобода, Городской Вал в обоих направлениях.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №40, 50С, 913 на дублируемых и закрываемых участках. -0-