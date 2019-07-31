Движение транспорта по ул.Уманской в Минске закрывается в выходные

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 3-4 августа вносятся временные изменения в работу городского пассажирского транспорта в связи с асфальтированием ул. Железнодорожной в районе перекрестка с ул. Уманской, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".
Так, движение троллейбусов маршрута №31 будет организовано со стороны ул. Гурского по пр. Дзержинского до ОП "Прилукская" с разворотом на пересечении пр. Дзержинского с пр. Жукова.
Троллейбусы №47 будут ходить со стороны ДС "Малиновка-4" по пр. Любимова, газеты "Правда", ул. Голубева, пр. Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны пр. Пушкина - без изменений.
Работа троллейбусного маршрута №64 отменяется, по его трассе и расписанию движения временно будет курсировать автобус №964 "ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова".-0-
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