Движение транспорта в местах гуляний в новогоднюю ночь в Минске ограничат

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта в местах массовых гуляний в Минске в новогоднюю ночь ограничат, Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По мере заполнения проезжей части проспекта Победителей и улицы Сторожевской планируются временные ограничения по улице Энгельса на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной и по улице Интернациональной на участке от улицы Я.Купалы до улицы Ленина. С 22.00 31 декабря исключается посадка и высадка пассажиров на остановке общественного транспорта "Дворец спорта" (расположенной по четной стороне проспекта Победителей).

Кроме того, 31 декабря ограничен въезд на территорию, прилегающую к Дворцу спорта возле большой и малой арены, Октябрьской площади, городской ратуше, "Чижовка-Арене", местам проведения районных мероприятий.

"Просим минчан и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка, и соблюдать правила безопасного поведения в местах массовых мероприятий и на прилегающих территориях, - отметил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Михаил Гриб. - Призываем всех участников праздника быть взаимно вежливыми, не создавать неприятных прецедентов, проявлять разумную бдительность и информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра".

Любителям новогодних фейерверков милиция напоминает, что при самовольном использовании пиротехнических изделий в местах массовых мероприятий их могут привлечь к ответственности, предусмотренной ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (мелкое хулиганство), с наказанием в виде штрафа (от 2 до 30 базовых величин) или ареста.-0-