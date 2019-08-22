Движение транспорта в Минске изменится 24 августа из-за соревнований по спортивной ходьбе

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 24 августа с 7.30 до 12.30 изменится движение транспорта по пр.Победителей в связи с проведением соревнований по спортивной ходьбе, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Автобусы №1, 69, 119С и маршрутки №1056-ТК, 1119-ТК от пр.Независимости поедут по ул.Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр.Машерова, пр.Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях. Посадка и высадка пассажиров автобуса №119С на изменяемом участке будет организована на остановках "Романовская Слобода", "Городской Вал", "Ст.м. Фрунзенская".

Движение автобусного маршрута №73 от ул.Московской будет организовано по пр.Независимости, ул.Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр.Машерова, пр.Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, обратно - по пр.Победителей, пр.Машерова, ул.Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига.

Маршрутка №1073-ТК от ул.Немига будет следовать по ул.Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр.Машерова, пр.Победителей и далее по маршруту в прямом направлении. Обратно от пр.Победителей транспорт поедет по пр.Машерова, ул.Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту.

Автобус №91 от ул.М.Богдановича проследует по ул.Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр.Машерова, пр.Победителей и далее в обоих направлениях.

Автобус №163 от ул.Московской пойдет по пр.Независимости, ул.Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская и далее по маршруту в прямом направлении, по ул.Кальварийская, Романовская Слобода, Немига - в обратном.

Маршрутка №1107-ТК от ул.Кальварийской будет ходить по ул.Романовская Слобода, Немига и далее по маршруту в прямом направлении, обратно от ул.Немига - по ул.Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская и далее по маршруту.-0-