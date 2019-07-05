Движение транспорта в Минске изменится 7 июля из-за соревнований по триатлону

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 7 июля с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.30 изменится движение городского пассажирского транспорта в связи с проведением соревнований по триатлону "Волатфэст-2019", сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".
Автобусы №44, 136 в прямом направлении от пр. Победителей поедут по улицам Нарочанская, Тимирязева, автодороге Р28. В обратном направлении от ст. Ждановичи будут двигаться по ул. Парковой, пр. Победителей, МКАД, улицам Тимирязева, Нарочанская, пр. Победителей и далее по маршрутам с остановками "поселок Пионерский", "2-я городская детская больница", "Камайская", "Ратомская".
Автобусы №119С со стороны ж/д вокзала проследуют до ДС "Веснянка" по ул. Нарочанской.
Движение автобусов маршрута №91 в прямом направлении будет организовано по улицам Пионерской, Крупецкой, Веснинка, Семковской, пер. Веснинка, ул. Веснинка, обратно - без изменений.-0-
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