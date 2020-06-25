Движение транспорта в Минске изменится в связи с открытием ул.Жуковского

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с открытием ул.Жуковского с 30 июня изменится движение городского пассажирского транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, автобусы маршрута №24 в направлении ДС Зеленый Луг-6 поедут по улицам Воронянского, Жуковского, Могилевская, Толстого, Мясникова, Немига и далее по маршруту. В сторону разворотного кольца Воронянского транспорт проследует по улицам Немига, Городской Вал, пр.Независимости, улицам Московская, Могилевская, Жуковского, Воронянского.

Движение автобусов маршрута №65 со стороны ДС Лошица-2 будет организовано по улицам Воронянского, Жуковского, Могилевская, Толстого и далее по маршруту, а от остановки "Городской Вал" - по улице Городской Вал, пр.Независимости, улицам Московская, Могилевская, Жуковского, Воронянского и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №4Д будет восстановлена по постоянной трассе в обоих направлениях.

Маршрутки №1146-ТК, 1346-ТК со стороны ДС Лошица-2 будут двигаться по улицам Маяковского, Денисовская, Володько, Воронянского, Жуковского, Могилевская, Толстого, Мясникова, Немига и далее по маршрутам. А от остановки "Оперный театр" они поедут по ул.Немига, пр.Победителей, ул.Ленина, пр.Независимости, улицам Московская, Могилевская, Жуковского, Воронянского, Володько, Денисовская, Маяковского.-0-