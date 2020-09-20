Движение транспорта в Минске на Партизанском проспекте 20 сентября скорректировано из-за ремонта

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На время выполнения ремонтных работ по четной стороне Партизанского проспекта от улицы Плеханова до улицы Кабушкина 20 сентября вносятся изменения в маршруты городского пассажирского транспорта. Такая информация размещена на сайте предприятия "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

Изменено движение автобусов маршрута №70 в направлении АС "Автозаводская". Транспорт едет по улицам Жилуновича, Народной, Кулешова и далее по маршруту с остановкой на изменяемом участке "ст.м. Партизанская" по ул.Жилуновича. В обратном направлении автобусы едут по улицам Кулешова, Васнецова, Грекова, Тухачевского, Жилуновича и далее по маршруту с остановкой "Кинотеатр Комсомолец".

Автобусы маршрута №59 в направлении ДС "Чижовка" едут по Партизанскому проспекту, улицам Жилуновича, Народной, Кулешова и далее по маршруту с остановкой на изменяемом участке "ст.м. Партизанская" по улице Жилуновича. В обратном направлении транспорт двигается по улицам Кулешова, Тухачевского, Жилуновича и далее по маршруту с остановкой "Кинотеатр Комсомолец".-0-