Движение транспорта в Минске с 20 июня скорректировано из-за строительства 1-го кольца

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 июня в Минске будет закрыто движение с ул.Мясникова на ул.Московскую из-за строительства 1-го кольца, в связи с чем вносятся временные изменения в маршруты пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В частности, меняется движение автобусов маршрута №24: в направлении ул.Воронянского от ул.М.Богдановича они поедут по ул.Немига, ул.Городской Вал, просп.Независимости, ул.Московской, ул.Чкалова, ул.Воронянского с выполнением всех остановок на изменяемом участке.

Автобусы маршрута №65 от конечной "Городской Вал" пойдут по ул.Городской Вал, просп.Независимости, ул.Московской, ул.Могилевской, ул.Володько и далее по маршруту с выполнением всех остановок на изменяемом участке, а в обратном направлении - по ул.Володько, ул.Могилевской, ул.Толстого, ул.Мясникова, ул.Немига, ул.Городской Вал.

Движение автобусов №73, 163, 1073-ТК, 1107-ТК со стороны пр.Победителей организуется по ул.Ленина, просп.Независимости, ул.Московской, ул.Чкалова и далее по маршрутам также со всеми остановками.

Автобусы №47С, 50С со стороны вокзала поедут по ул.Ленинградской, ул.Свердлова, пл.Независимости, ул.Московской и далее по маршрутам без остановок на изменяемом участке. В обратном направлении сохраняется обычный маршрут.

Автобусы экспрессных маршрутов №1146-ТК, 1346-ТК в сторону Зеленого Луга будут перенаправлены по ул.Прушинских, ул.Я.Лучины, ул.Маяковского, ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйской, ул.Мясникова и далее по маршрутам, в направлении Лошицы они поедут по ул.Немига, ул.К.Цеткин, ул.Бобруйской, ул.Ульяновской, ул.Свердлова, ул.Маяковского, ул.Я.Лучины, ул.Прушинских.

Кроме того, с 20 июня по 2 июля вносятся изменения в схему маршрута №1131-ТК "АВ Центральный - Атолино": от вокзала машины поедут по ул.Бобруйской, ул.Ульяновской, ул.Свердлова, ул.Могилевской, ул.Толстого, ул.Московской и далее по маршруту без остановки на "Ленинградской".-0-