Движение транспорта возле Нового Двора в Минском районе временно ограничат

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат сегодня возле аг.Новый Двор Минского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.
На 2-м км автодороги Н9034 МКАД - Новый Двор - Михановичи - Пятевщина вблизи агрогородка Новый Двор Минского района с 20.00 до 22.00 запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, которое произошло здесь ранее.
Движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-