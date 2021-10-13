13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат 14 октября на участке дороги в Червенском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

С 11.00 до 12.00 на 62-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи деревни Хвойники Червенского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП, которое произошло здесь ранее.

Движение всех видов транспорта на этом участке будет временно ограничено в направлении Минска.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-