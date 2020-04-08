8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат 9 апреля в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"9 апреля с 20.00 до 22.00 часов на 20-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено", - рассказали в УГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-