Движение транспорта временно ограничат на улице Парниковой в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта ограничат с 28 марта по 4 апреля на улице Парниковой в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с производством дорожных работ с 22.00 28 марта до 8.00 4 апреля будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Парниковой - от перекрестка улицы Филимонова- улицы Парниковая до дома 17а по улице Парниковая", - рассказали в ГУВД.

ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения.-0-