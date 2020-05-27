Движение транспорта временно ограничат по ул.Филимонова в Минске

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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами вводится ограничение движения транспортных средств по ул.Филимонова в Минске с 30 мая по 1 июня. Соответствующее решение Мингорисполкома от 21 мая №1604 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Передвижение транспортных средств по ул.Филимонова ограничат на участке от пересечения с пер.Макаенка до пересечения с местным проездом к жилому дому на ул.Филимонова, 55, корп.3.
Такая мера будет распространяться на нечетную сторону улицы с 1.00 30 мая до 1.00 31 мая, по четной стороне транспорт не сможет ходить с 1.00 31 мая до 1.00 1 июня.-0-