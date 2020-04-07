Движение транспорта временно ограничат в Червенском районе

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта сегодня временно ограничат в Червенском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"С 20.45 до 22.45 на 33-м км автодороги Р69 Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк Червенского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП. Движение всех видов транспортных средств будет ограничено в направлении Смолевичей", - проинформировали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-