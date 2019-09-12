Движение транспорта временно ограничат в Минске 13-14 сентября в связи с H.O.G. Rally Minsk

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-зрелищное мероприятие H.O.G. Rally Minsk 2019 пройдет 13-14 сентября на территории, прилегающей к Дворцу спорта в Минске. В связи с этим будет ограничено движение транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Временно ограничат движение всех видов транспорта с 23.00 13 сентября до 1.00 14 сентября, а также с 13.30 до 13.50 14 сентября по пр.Победителей на участке от пр.Машерова до пр.Независимости (в районе Дворца спорта) для репетиции и проведения дрифта G-Drive.

13 сентября с 14.00 до 21.00 и 14 сентября с 11.00 до 23.00 планируется ограничение движения для велосипедистов на велодорожке от ул.Мельникайте до пр.Победителей (здание СК "Трудовые резервы").

14 сентября с 11.30 до 13.30 будет проходить мотопарад. В это время для всех видов транспорта перекроют движение по маршруту пр.Независимости - ул.Ленина - пр.Победителей - пр.Машерова.-0-