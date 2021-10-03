Движение транспорта временно запретят на некоторых участках дорог в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на некоторых участках дорог в октябре временно запретят движение транспорта. Это следует из решений Минского городского исполнительного комитета, опубликованных 2 октября на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно решению №2856 от 23 сентября 2021 года, движение транспортных средств и самоходных машин временно запретят по улице Серова, от переулка Асаналиева до улицы Асаналиева. Запрет будет действовать с 6.00 9 октября до 24.00 11 октября из-за ремонтных и других работ.

По той же причине вводится временный запрет движения по четной стороне улицы Кулешова, от улицы Тухачевского до улицы Сурикова, с 00.00 15 октября до 24.00 25 октября. Это следует из решения Мингорисполкома №2852 от 23 сентября.

Кроме того, по решению №2927 от 30 сентября 2021 года в связи с ремонтом временно запретят движение по эстакаде проспекта Дзержинского. По четной стороне запрет будет действовать с 1.00 4 октября до 1.00 18 октября, а по нечетной - с 1.00 18 октября до 1.00 1 ноября.-0-