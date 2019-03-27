Движение транспорта закрывается в Минске в районе строительства метро по ул. Жуковского

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрывается движение транспорта на участке ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Воронянского в связи со строительством третьей линии метро, вносятся изменения в работу общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Изменения будут действовать с 6 апреля ориентировочно до 19 мая. Автобусы и маршрутки №24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до остановочного пункта "Воронянского" будут ходить по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановок.

Движение автобусов №65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной организуется по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановок, включая "Воронянского" в направлении Городского Вала (по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского), маршрутов №4Д, 1024-ТК от остановочного пункта "Воронянского" - по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам.-0-