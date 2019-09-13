Движение транспорта запретят по некоторым улицам и проспектам в связи с Минским полумарафоном

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств временно запретят по некоторым улицам и проспектам 15 сентября в связи с проведением международного легкоатлетического соревнования "Минский полумарафон". Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

С 1.00 до 16.30 движение запретят по пр.Победителей на участке от ул.Немига - ул.Максима Богдановича до пр.Машерова, c 4.00 до 18.00 - по пр.Машерова на участке от ул.Сторожовской - ул.Даумана до пр.Победителей, с 7.00 до 12.00 - по ул.Карла Маркса на участке от ул.Энгельса до ул.Володарского.

С 7.00 до 16.00 перекроют движение по пр.Победителей на участке от пр.Независимости до ул.Саперов, по пр.Независимости на участке от ул.Бобруйской до ул.Козлова, по ул.Володарского - от пр.Независимости до ул.Кирова, по ул.Комсомольской - от пр.Независимости до ул.Кирова, по ул.Ленина - от пр.Независимости до ул.Кирова, по ул.Энгельса - от пр.Независимости до ул.Кирова, по ул.Киселева - от пр.Независимости до ул.Красной, по ул.Захарова - от ул.Первомайской до пл.Победы, по местному проезду пр.Независимости от ул.Киселева до ул.Коммунистической, по ул.Коммунистической на участке от ул.Куйбышева до местного проезда пр.Независимости, по ул.Куйбышева - от ул.Киселева до ул.Янки Купалы, по ул.Янки Купалы - от ул.Первомайской до ул.Максима Богдановича, по ул.Немига - ул.Максима Богдановича на участке от ул.Городской Вал до пр.Машерова, по ул.Сторожовской - от ул.Максима Богдановича до пр.Машерова, по пр.Машерова - от пр.Победителей до ул.Заславской, на перекрестках ул.Максима Богдановича, Янки Купалы и Сторожовской, по пр.Победителей на участке от ул.Ленина до ул.Саперов, по пр.Независимости от ул.Козлова до ул.Московской, по пр.Машерова от пр.Победителей до ул.Тимирязева, по ул.Захарова от ул.Первомайской до пл.Победы, по ул.Янки Купалы, по ул.Киселева от ул.Максима Богдановича до пл.Победы, по ул.Ленина от пр.Победителей до пр.Независимости, по ул.Заславской, по ул.Куйбышева от ул.Янки Купалы до пр.Машерова.

А с 7.00 до 13.00 движение будет запрещено по пр.Победителей на участке от ул.Саперов до ул.Ратомской, по ул.Нарочанской на участке от пр.Победителей до ул.Тимирязева, по местному проезду пр.Победителей - от ул.Нарочанской до ул.Радужной, по ул.Радужной - от ул.Тимирязева до пр.Победителей.

Масштабное мероприятие - пятый Минский полумарафон - пройдет в белорусской столице 15 сентября. В 2019 году он повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составит $60 тыс.

В прошлом году в полумарафоне приняли участие более 35 тыс. любителей здорового образа жизни. По прогнозам организаторов, в этом году полумарафон соберет 40 тыс. участников из 59 стран мира - профессиональных бегунов и любителей.-0-