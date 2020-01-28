Движение транспорта затруднено на перекрестке улиц Купалы и Богдановича в Минске

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта затруднено в районе пересечения улиц Максима Богдановича и Янки Купалы из-за отвалившегося кузова грузовика. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"По предварительной информации, на перекрестке улиц Янки Купалы и Максима Богдановича в крайней правой полосе для движения опрокинулся кузов автомобиля "Ивеко" (водитель поворачивал направо), в результате был поврежден топливный бак. Движение общественного транспорта затруднено", - проинформировала ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Проводится проверка.-0-