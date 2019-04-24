Движение троллейбусов на ул. Притыцкого в Минске частично закроют 27-28 апреля

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с асфальтированием ул. Притыцкого на участке от ул. Жудро (не включая перекресток) до ул. П.Глебки (включая перекресток) 27-28 апреля частично закроют троллейбусное движение, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

На время закрытия нечетной стороны ул. Притыцкого (27 апреля) движение троллейбусов №13 со стороны ДС "Сухарево-5" будет организовано по ул. Панченко, Мазурова, Скрипникова, Одинцова, Якубовского, Шаранговича, Пономаренко, просп. Пушкина, ул. Притыцкого и далее по маршруту, в обратном направлении - без изменений.

Троллейбусы №44 со стороны ДС "Запад-3" поедут по ул. Одинцова, Якубовского, Шаранговича, Пономаренко, просп. Пушкина, ул. Притыцкого и далее по маршруту, обратно - без изменений.

Троллейбусы маршрута №77 со стороны ДС "Сухарево-5" будут ходить по ул. Панченко, Сухаревской, Скрипникова, Одинцова, Якубовского, Шаранговича, Пономаренко по просп. Пушкина и далее по маршруту, в обратном направлении - без изменений.

На период закрытия четной стороны ул. Притыцкого (ориентировочно со второй половины дня 27 апреля до 28 апреля) троллейбусы №13 в сторону ДС "Сухарево-5" поедут по ул. Притыцкого, просп. Пушкина, ул. Пономаренко, Шаранговича, Якубовского, Одинцова, Скрипникова, Мазурова, Панченко, в направлении КП "Городской Вал" - без изменений.

Троллейбусы №44 в направлении ДС "Запад-3" поедут по ул. Притыцкого, просп. Пушкина, ул. Пономаренко, Шаранговича, Якубовского, Одинцова, в направлении вокзала - без изменений.

Движение троллейбусов маршрута №77 в сторону ДС "Сухарево-5" будет организовано по просп. Пушкина, ул. Пономаренко, Шаранговича, Якубовского, Одинцова, Скрипникова, Сухаревской, Панченко, в направлении КП "Саперов" - без изменений.

Автобусы №28 поедут по ул. П.Глебки, Матусевича, Жудро, Бельского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке. Автобус №54 проследует до ДС "Одоевского" по ул. Матусевича, Жудро и Бельского в обоих направлениях.

В течение двух дней троллейбус №31 ходить не будет, взамен по его трассе и расписанию поедет автобус №31Т.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №31Т, 8, 11, 29, 50С, 163 на дублируемых и закрываемых участках.-0-