Движение троллейбусов на ул.Кунцевщина в Минске остановлено из-за порыва контактной сети

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за порыва контактной сети этим вечером произошла уже вторая остановка в движении троллейбусов - на этот раз в направлении станции метро "Каменная Горка", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минсктранса".

"С 21.14 на ул.Кунцевщина в направлении ст.м. "Каменная Горка" из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 9, 25, 31", - сказано в сообщении.

Движение троллейбусов маршрута №25 организовано по ул.Лобанка и ул.Притыцкого до станции метро "Пушкинская", маршрутов № 9, 31 - до ДС "Запад-3".-0-