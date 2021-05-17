Движение троллейбусов в сторону Кунцевщины восстановлено

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возобновлено движение троллейбусов по нескольким маршрутам в направлении Кунцевщины, нарушенное из-за повреждения контактной сети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минсктранса".

По маршрутам № 9, 13, 25 были остановлены троллейбусы на ул.Лобанка - ул.Бурдейного в направлении Кунцевщины. Движение было временно организовано по объездным схемам. Сейчас транспорт едет как обычно.

С 18.59 по-прежнему в объезд идут трамваи на маршрутах № 1, 5, 6: на ул.Красная, 20 в направлении Зеленого Луга произошло ДТП.

По той же причине с 19.13 на ул.Якубова, 48 в направлении ул.Плеханова остановлено движение троллейбусов на маршрутах № 35, 36. Оно временно организовано по ул.Малинина, пр.Рокоссовского.-0-