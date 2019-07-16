Движение в деревне Прилуки Минского района ограничат 17 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на дороге в деревне Прилуки под Минском ограничат 17 июля на время следственного эксперимента, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

"В деревне Прилуки Минского района 17 июля с 11.00 до 13.00 на 6-м км автодороги Сеница - Прилуки - Самохваловичи в районе пешеходного перехода возле остановки транспорта "Лесное" запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях движения будет ограничено", - проинформировал Сергей Чеботарев.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-