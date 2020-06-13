13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в районе путепровода на развязке ул.Орловская - пр.Победителей ограничат с 6 июля. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 5 июня 2020 года №1784, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Движение транспорта, самоходных машин по ул.Орловской на участке от ул.Тимирязева до существующих съездов путепровода по ул.Орловской через пр.Победителей и по пр.Победителей на участке от ул.Нарочанской до ул.Саперов будет ограничено с 8.00 6 июля до 24.00 6 ноября.

Ограничения связаны с ремонтными и другими работами.

Кроме того, решением Мингорисполкома от 11 июня 2020 года №1893 определено, что с 00.00 13 июня до 5.00 15 июня ограничивается движение троллейбусных маршрутов по площади Франтишка Богушевича. Причина - ремонтные работы.-0-