Движение в районе ремонта путепроводов на МКАД ограничат до 25 октября

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в районе ремонта путепроводов на МКАД будет частично ограничено до 25 октября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с проведением капитального ремонта с модернизацией путепроводов на 3-м и 25-м км МКАД (через ж/д Минск - Москва) с 5 июля по 25 октября будет организовано частичное ограничение движения транспорта. На данных участках дороги движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении", - рассказали в ГАИ.

Также 5 июля с 23.00 до 5.00 13 июля будет введено частичное ограничение движения в связи с фрезерованием и устройством асфальтобетонного покрытия от ул.Толстого до ул.Володько.

Будет изменена и организация дорожного движения на площади Богушевича - 6 июля. Здесь днем будут выполняться работы по переналадке режимов работы светофоров.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-