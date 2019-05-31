Движение в районе ул.Даумана и Старовиленский тракт в Минске из-за ремонта может быть затруднено

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном районе Минска будет продолжена замена дорожного полотна до завтрашнего дня, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

"Замена дорожного полотна ведется по улице Даумана, а также по Старовиленскому тракту от проспекта Машерова до улицы Нововиленской. В связи с этим возможны затруднения в движении транспорта", - сказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута движения.-0-