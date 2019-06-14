Движение в центре Минска будет ограничиваться 17-18 июня в связи с эстафетой "Пламя мира"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании решения Мингорисполкома в связи с проведением эстафеты огня II Европейских игр "Пламя мира" 17 и 18 июня в центре Минска будет временно ограничиваться движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, 17 июня движение будет ограничено с 19.30 до 21.10 по маршруту площадь Свободы - ул. Ленина - пр-т Победителей - стела "Минск - город-герой" - площадь Государственного флага. На следующий день, 18 июня, ограничения будут действовать с 11.30 до 14.00 на проспекте Независимости (Национальная библиотека), площади Я.Коласа, площади Победы, проспекте Независимости (Белорусский государственный цирк), Октябрьской площади.
Госавтоинспекция просит автомобилистов учитывать эту информацию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN