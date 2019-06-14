Движение в центре Минска будет ограничиваться 17-18 июня в связи с эстафетой "Пламя мира"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании решения Мингорисполкома в связи с проведением эстафеты огня II Европейских игр "Пламя мира" 17 и 18 июня в центре Минска будет временно ограничиваться движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, 17 июня движение будет ограничено с 19.30 до 21.10 по маршруту площадь Свободы - ул. Ленина - пр-т Победителей - стела "Минск - город-герой" - площадь Государственного флага. На следующий день, 18 июня, ограничения будут действовать с 11.30 до 14.00 на проспекте Независимости (Национальная библиотека), площади Я.Коласа, площади Победы, проспекте Независимости (Белорусский государственный цирк), Октябрьской площади.

Госавтоинспекция просит автомобилистов учитывать эту информацию.-0-