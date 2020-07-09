Движение во дворе дома на ул.Козыревской в Минске ограничат 9 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске во дворе дома на ул.Козыревской будет ограничено движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 12.00 до 14.00 во дворе дома №34 на ул.Козыревской. Там планируют провести следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги.

Следователи просят автовладельцев не оставлять транспортные средства во дворе указанного дома у края дороги, примыкающей ко входам в подъезды.-0-