Движение временно ограничат на части дороги Р28 под Минском

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На части дороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь в Минском районе будет ограничено движение в связи с проведением следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Сегодня с 14.30 до 16.00 на 15-м км автодороги Р28 в Минском районе запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств аварии, имевшей место на данном участке. Будет ограничено движение транспортных средств в направлении Молодечно", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-