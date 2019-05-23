Движение временно ограничат на перекрестке ул.Алибегова и пр.Газеты "Звязда" в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке ул.Алибегова и пр.Газеты "Звязда" сегодня с 19.00 до 21.00 запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на этом участке дороги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.
Будет ограничено движение на этом участке со стороны ул.Рафиева в направлении пр.Газеты "Звязда". Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.314 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.08 BYN
|2.082 BYN
|RUB
|3.2244 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN