Движение временно ограничат на перекрестке ул.Алибегова и пр.Газеты "Звязда" в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке ул.Алибегова и пр.Газеты "Звязда" сегодня с 19.00 до 21.00 запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на этом участке дороги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Будет ограничено движение на этом участке со стороны ул.Рафиева в направлении пр.Газеты "Звязда". Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-