Движение временно ограничат на улице Шатько в Минске

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение по ул. Шатько на время следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня с 17.00 будет временно ограничиваться движение транспорта вблизи дома №7 по ул. Шатько и до окончания мероприятия", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-