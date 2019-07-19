Движение временно ограничат на улице Шатько в Минске

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение по ул. Шатько на время следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня с 17.00 будет временно ограничиваться движение транспорта вблизи дома №7 по ул. Шатько и до окончания мероприятия", - проинформировали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-
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