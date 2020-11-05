5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение временно ограничат сегодня на пересечении улиц Ленина и Интернациональной в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 20.00 до 22.00 на пересечении улиц Ленина и Интернациональной запланирован следственный эксперимент, чтобы установить обстоятельства ДТП, имевшего место на данном участке дороги. В указанное время будет полностью ограничено движение в одном направлении в сторону проспекта Победителей", - рассказали в СК.

Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-