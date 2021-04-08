8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение временно ограничат сегодня на участке дороги М1. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 19.30 до 23.00 на 369-м км автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Обчак Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Бреста", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-