Движение временно ограничат вблизи д.Синило Минского района 31 июля

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе вблизи д.Синило будет ограничено движение транспорта 31 июля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"С 22.00 до 22.40 на 1-м км автодороги Волма - Ваньковщина - Борки - Голоцк - Кодунова движение всех видов транспортных средств будет ограничено во время следственного эксперимента по установлению обстоятельств и развития дорожно-транспортного происшествия", - проинформировали в УГАИ.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-
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