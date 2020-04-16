Движение вверх

В стране завершается программа "Комфортное жилье и благоприятная среда". Одна из ее подпрограмм – "Безопасный лифт". В многоэтажных жилых домах меняется устаревшее подъемное оборудование. Казалось бы, радуйся и получай удовольствие. Но нет. Для некоторых этот процесс стал настоящим мучением.

В редакцию газеты "7 Дней" пришло письмо от минчанки Людмилы Бондаревич, проживающей в микрорайоне Шабаны. Читательница подробно рассказала о своей и ее соседей по дому, расположенному по адресу улица Ротмистрова, 36, к 3, проблеме. Собственно, замена старых, отмотавших свой ресурс лифтов не должна была стать проблемой, а только вынужденным неудобством. Но для семьи Бондаревич это событие омрачилось уже в самом начале:

– В понедельник вывесили объявление, что будут менять лифты, а в среду их отключили, – пожаловалась журналисту Людмила Петровна. – А я за месяц до этого заказала кухню, духовой шкаф и варочную панель. Пришлось людей просить доставить все это на 10 этаж, – понимаете, что не за так.

И все же читательница вместе с соседями запаслась терпением и решила ждать, ведь в их доме вот-вот появятся новые подъемники: бесшумные и красивые... Жильцы следили за тем, как быстро работают подрядчики, и радовались: вот скоро начнут опять без хлопот подниматься к себе домой. А пока каждый подъем на 10-й этаж – подвиг. Особенно тяжело преодолевать лестничные пролеты людям пожилым, больным и семьям с малолетними детьми.

– Лифты демонтировали и заменили их сравнительно быстро, где-то в течение трех недель, – рассказывает собеседница. – Рабочих, которые их устанавливали, давно уже нет, а мы по-прежнему – пешком. Для меня просто невыносимо! А ведь я живу с дочерью, у которой двухлетний ребенок! Жалею и участкового врача. Ему приходится бегать к больным нашего и соседних домов, где, кстати, также меняют подъемное оборудование. Вот и обратилась в ЖКХ Заводского района, где мне сказали, кстати, не очень вежливо, что ввода нужно ждать до 18 мая: объект должна принять комиссия, – волнуется Людмила Петровна. – Почему приемка длится дольше, чем весь процесс разборки старого и установки нового подъемного оборудования? А ведь еще недавно мы работали под девизом "Пятилетку за три года!". Почему не пойти людям навстречу?.. Считаю это несправедливым, вот и звоню и в ЖЭС, и в ЖКХ, и в службу 115, и в газету написала.

...Так когда же будут сданы лифты в доме по улице Ротмистрова,36, корпус 3: к чему готовить сердце и уставшие ноги жильцам многоэтажки? Этот вопрос корреспондент газеты задала директору КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Заводского района" Михаилу Варикашу. Вот что он ответил:

– Лифты смонтированы. И хотя срок сдачи 18 мая, процесс уже идет: ни мы, ни подрядчик не заинтересованы в задержке. Лифты вскоре будут запущены. Полагаю, что в течение двух недель. Хочу обратить внимание на тот факт, что согласно программе "Комфортное жилье..." будет заменено все устаревшее подъемное оборудование. Речь идет о большом количестве замен. Только в прошлом году в многоэтажных домах района демонтировано и заменено почти 300 лифтов, в этом – 265. Оставшиеся последние четыре кабины уже стоят на торгах: выбираем подрядную организацию, имеющую соответствующие компетенции и лицензии, которая будет их устанавливать. При этом всегда помним, что главное – безопасная работа лифтов, для чего и монтаж, и приемка проводятся ответственно, по всем требованиям и правилам! Если у людей, проживающих в домах, где в настоящее время идет замена лифтового оборудования, есть какие-то вопросы, – добро пожаловать, приходите, задавайте их, в том числе по телефону. Мы ответим на все. И, к слову, у нас на контактных телефонах звонки принимают очень вежливые девчата.

...Насколько "вскоре" лифты запустят, редакция будет держать на контроле. Очень надеемся, что в упомянутом столичном доме по улице Ротмистрова, как и в оставшихся многоэтажных домах столицы и других городов, в ближайшее время заработают новые, комфортные подъемники и ходьба по лестнице на верхние этажи забудется как плохой сон. Жители большинства домов страны уже оценили безопасность и красоту нового лифтового оборудования. XXI век! Прежнее, сделанное из "вчерашних" материалов (ДСП), с его тусклым освещением, несовременным дизайном, устаревшими подъемными технологиями, не идет ни в какое сравнение!

Тамара МАРКИНА

Подпрограммой "Безопасный лифт" на период с 2016 по 2020 годы в стране предусмотрена замена 13 686 лифтов. Объем финансирования – 671,1 млн рублей.