Движение вверх!

ОАО "СГЦ "Западный" - самое крупное многопрофильное предприятие в Брестском районе. Основное направление деятельности - свиноводство, на комплексе содержится почти 90 тыс. голов. Здесь также занимаются молочным скотоводством и растениеводством, активно развивают мясную переработку и торговлю собственной продукцией.

Сработать на результат

Третий месяц у руля селекционно-гибридного центра "Западный" - новый директор. Александр Денисюк в сельском хозяйстве человек не новый, да и сам родился в здешних местах.

- Родители всю жизнь работали на земле, поэтому и мой выбор был предрешен. Окончил аграрный университет, по специальности "агроном". Трудился в соседнем хозяйстве, последние годы - в должности заместителя директора по кормозаготовке. Теперь возглавляю второе по мощности сельхозпредприятие в стране, специализирующееся на свиноводстве, - рассказывает Александр Васильевич. - Наша главная задача - исправлять ошибки прошлых лет и выходить на новые более высокие результаты, в частности по привесам.

Активно ведется в хозяйстве реконструкция свинокомплекса, а также пересматриваются варианты кормления свиней. В планах - перейти с жидкого на сухой, более эффективный корм. По мнению директора, это не только даст хорошие привесы, но и позволит снизить показатели расхода кормовых единиц.

Формирование кормовой базы в хозяйстве - один из важнейших процессов. Ведь кроме свиноводства, здесь активно развивается молочное скотоводство. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 8300 голов, из которых 2700 - дойное стадо.

- Растениеводство в первую очередь работает на животноводство. Всего в ведении предприятия свыше 13 тыс. гектаров сельхозугодий. Основные культуры земледелия - зерновые и зернобобовые, - поясняет Александр Васильевич. - Только завершили первый укос трав, результаты не хуже прошлогодних. Впереди - второй. В хороший год можно и на три укоса рассчитывать.

- Небольшой процент комбикормов изготавливаем в собственном цеху, остальное приходится закупать. Конечно, хорошим подспорьем стал бы собственный комбикормовый завод, который дал бы возможность полностью закрыть потребности хозяйства, - отмечает директор.

Ассортимент впечатляет

Пока же строительство завода только в перспективе. Ведь существуют насущные задачи. Например, увеличить мощности цеха переработки и расширить рынки сбыта.

Предельная его мощность - 5 тонн продуктов переработки в сутки. Именно столько он сегодня и выпускает, но для такого гиганта, как ОАО "СГЦ "Западный", это не предел. Продукция производится без каких-либо добавок и наполнителей: из качественного мяса с добавлением натуральных специй и приправ.

Полукопченые, варено-копченые, вареные колбасы, сосиски, зельцы, копчености, ливерка - это далеко не весь перечень выпускаемого под маркой "Западный". Всего в ассортименте - более 30 видов продукции. В настоящее время разрабатывается 4 новых вида: зельц "По-чешски", колбаса "Ветчинная", сервелат "Московский", а также паштет из свиной печени.

- Стоит задача - разработать новые виды продукции, сорта колбас. В то же время улучшить качество всего ассортимента, - отмечает директор. - Надо сказать, что при выпуске продукции мы не заменяем мясное сырье соей или пшеничной клетчаткой. Это подтверждено тем, что в колбасном цехе несколько лет назад была внедрена система управления безопасностью пищевых продуктов ХАССП (НАССР).

И магазины, и кафе

Продукция хозяйства пользуется хорошим спросом у местных жителей. Всего в структуре предприятия 4 торговых объекта: по фирменному магазину в агрогородках Клейники и Мотыкалы, а также две точки на брестском рынке. Все объекты работают с прибылью. А главное - налажен четкий сбыт продукции.

Магазин в Больших Мотыкалах - самый крупный в торговой сети ОАО "СГЦ "Западный". Выручка за май составила свыше 100 тыс. рублей - для сельской местности это высокий показатель.

Рассматриваю ассортимент магазина, и глаза разбегаются. Товар, как говорится, на любой вкус и кошелек: колбаски, фарши, шашлык, грудинка, ребра, филе. А по соседству - копчености разных рецептур: сервелаты сливовый и ореховый, "Пачастунак па-беларуску", балык…

В Клейниках есть кафе "Весна" на 150 посадочных мест. Дизайн не хуже городского, а меню даже лучше, ведь все готовится из натуральных продуктов и с душой.

Предлагают обеды и праздничные торжества под заказ. Также в кафе готовят обеды и ужины для механизаторов. В обеденном рационе - супы, мясо, гарнир и овощи. Обязательно компот и выпечка. На ужин - второе, булочка и компот. В сезон посевной, уборочной, заготовки кормов и других полевых работ еда на поля доставляется дважды в день.

Шеф-повар кафе "Весна" Валерий Якушев готовит настоящие кулинарные шедевры

Обеспечено предприятие и высокопроизводительной техникой, главное - настрой людей на высокие результаты. Ставку здесь делают на молодые кадры, у которых есть и энтузиазм, и желание работать. Всего в штате - 1200 человек. По словам директора, если предложить работнику достойную заработную плату, обеспечить комфортные условия не только для труда, но и жизни в сельской местности, то результаты не заставят себя долго ждать.

- За последние месяцы заработная плата выросла. По условиям труда также нет вопросов: на фермах обустроены комнаты приема пищи, есть душевые. А что касается жилья, то ежегодно строим по 3-4 частных дома. Думаю, через 2-3 года мы забудем о сегодняшних трудностях и установим новые для предприятия рекорды.

Марина ВАЛАХ, 7 Дней

Фото Вадима Якубёнка, БЕЛТА.

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