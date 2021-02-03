Движение вверх

"Кто не рискует, тот не пьет шампанского" – данное выражение как нельзя лучше описывает кредо, по которому живут в ОАО "СтоловичиАгро". Директор Надежда Егорова никогда не боялась вкладывать серьезные деньги в закупку новой продвинутой сельхозтехники или строительство современных комплексов, хотя порой решения выглядели авантюрными. Тем не менее именно такой подход позволяет хозяйству не только держаться на плаву в кризисные времена, но и активно развиваться. Мы побывали в Столовичах и узнали, как инвестиции в технологии приносят дивиденды здесь и сейчас.

Строительство – драйвер роста

Еще 15 лет назад инфраструктура "СтоловичиАгро" не особо отличалась от других хозяйств района. Весь скот размещался на 7-8 мелких фермах, разбросанных по территории. Безусловно, это заметно усложняло логистику и увеличивало не только расход топлива, но и временные затраты, которые в сельском хозяйстве на вес золота. Ведь чтобы соблюдать все необходимые технологии, нужно делать все точно в срок. Именно по этой причине в 2008 году занялись возведением комплекса на 1100 голов. Через пару лет "Столовичи" разжились еще одной подобной постройкой, а уже в декабре 2020-го ввели первую очередь строительства третьего комплекса на 895 коров. Сейчас уже эксплуатируются два коровника, где содержится 100 голов, а также доильно-молочный блок и три сенажные траншеи.

Заместитель директора по животноводству Илья Кухарчик

Заместитель директора по животноводству Илья Кухарчик отмечает, что появление современных объектов поспособствовало росту производства молока:

– Мы сконцентрировали все в одном месте, что позволило оптимизировать кормление и проводить его согласно физиологическим нормам. Также в новых комплексах появилась возможность разделять животных по группам: до 100 дней после растела, от 100 до 200 дней и так далее, чтобы, в зависимости от возраста, балансировать свой рацион, что на старых фермах было невозможно . Это дает результаты.

Слова Ильи Кухарчика подтверждаются цифрами. Так, за 11 месяцев прошлого года производство молока увеличилось на 1100 тонн в сравнении с таким же периодом 2019 года. Соответственно, вырос и удой на одну корову, который составил 5719 килограммов (плюс 518 килограммов к показателям 2019-го), а к концу следующего хозяйство и вовсе вышло на запланированные 6200 – подобных показателей здесь еще не достигали, абсолютный рекорд.

– На мой взгляд, в первую очередь прибавили за счет более точного выполнения технологии производства, четкого соблюдения всех циклов: кормления, содержания, селекционной работы. Никаких секретов тут нет. Постоянно всем говорю, что комплексное выполнение регламента всегда дает результат, поэтому будем двигаться дальше, – отмечает заместитель директора по животноводству.

В нынешнем году в "СтоловичахАгро" хотят увеличить годовой удой с одной коровы не меньше, чем в минувшем, а через пару лет собираются и вовсе преодолеть рубеж в 7 тысяч килограммов. Илья Кухарчик уверяет, что для достижения данной цели у хозяйства имеется необходимый фундамент:

– С кормами никогда проблем не возникает: и силоса, и сенажа заготавливаем с запасом. Условия содержания с введением новых комплексов тоже заметно улучшаются. Единственный момент, над которым необходимо поработать, – это селекция. У нас уже в стаде есть коровы, которые дают и по 9 тысяч килограммов. Мы их выделили в племенное ядро, чтобы работать над приплодом молодняка.

В прошлом году, кстати, получили 75 телят на корову, что, безусловно, хороший показатель.

В 2021-м думаем присоединить к дойному стаду еще 100 голов. Это позволит нам заметно добавить в будущем.

Здание нового комплекса

Создать комфортные условия для всех

Определенную часть вырученных денег руководство "СтоловичейАгро" вкладывает в технику. Главный инженер Александр Нестерович говорит, что парк постепенно обновляется:

– Мы каждый год что-то покупаем.

Например, в 2020-м приобрели новенький трактор МТЗ

35-22, большой прицеп для внесения органических удобрений, три "амкадоровскиих" погрузчика для трамбовки ям, а также сеялку, которая работает без участия агронома: с помощью специальной программы подбирает оптимальный режим и делает весь процесс самостоятельно. Она уже себя очень хорошо показала.

Вообще, мехдвору "Столовичей-Агро" могут позавидовать многие:

10 зерноуборочных комбайнов, среди которых представлены машины и белорусского производства, и зарубежного, свеклоуборочный комбайн с погрузчиком, несколько посевных агрегатов и с десяток тракторов, в том числе энергонасыщенные.

– Всего хватает. Например, на один комбайн у нас приходится примерно 200 гектаров. Не такая уж и большая площадь, – поясняет Александр Нестерович. – Технику в основном приобретаем в лизинг. Нужды в каких-то агрегатах не испытываем, ведь в наличии есть все необходимое, чтобы облегчить работу механизатора и увеличить производительность.

На территории хозяйства постоянно модернизируются и иные объекты инфраструктуры: зерносушильный комплекс, коровники, доильные залы и многое другое. По словам главного экономиста Елены Борис, это делает труд людей более автоматизированным, что снижает физическую нагрузку:

– Условия для операторов машинного доения, телятниц, механизаторов и агрономов заметно улучшаются, ведь они теперь работают на новеньких комплексах и с современной техникой. Безусловно, благодаря этому увеличивается итоговый результат, который выражается в денежном эквиваленте. Так, выросло на 8,2 процента в сравнении с 2019 годом качество реализации молока: сегодня у нас 87 процентов идет сортом экстра, вследствие чего рентабельность молока за 9 месяцев 2020 года составила 32 процента в среднем по хозяйству. Соответственно, увеличилась и сама выручка.

Больше 60 процентов прибыли хозяйства идет от отрасли животноводства, остальное – растениеводство. В первую очередь – реализация зерновых культур, сахарной свеклы и рапса. Даже несмотря на то, что рапс в этом году дал меньшую урожайность из-за погодных условий, хозяйство все равно не осталось внакладе.

Без кадрового голода

Главный экономист Елена Борис

Благодаря хорошо проделанной работе по всем направлениям в хозяйстве смогли серьезно поднять заработную плату. Так, за январь – ноябрь 2020 года по хозяйству она составила 1157 рублей, что почти на 25 процентов больше, чем годом ранее. У операторов машинного доения заработок и вовсе может доходить до 1500 рублей и выше. Помимо этого, работникам предлагают жилье, которое тоже здесь постоянно вводится. Только в текущем году будет построено несколько домиков: уже произведен отвод земли в Столовичах, подведены коммуникации. Не удивительно, что в хозяйстве не испытывают кадрового дефицита.

– Мы удобно расположены, недалеко от города. Плюс предлагаем хорошую зарплату и жилье, поэтому молодежь после распределения и обязательной отработки с удовольствием остается и продолжает трудиться. Не так давно агроном вернулся из армии и трудоустроился к нам. В общем, заинтересованных людей хватает, – отмечает Елена Борис.

Инженер-механик Алексей Литвинов

Один из таких – инженер-механик Алексей Литвинов. Он пришел сюда сразу после училища и уже отработал 5 лет:

– Сначала был слесарем, бригаду сварщиков возил, дальше стал механиком, а после армии уже повысили. Работается здесь хорошо. Денег, конечно, всегда мало, но я не жалуюсь и другие варианты трудоустройства не рассматриваю. В город не хочется, я сам деревенский, привык к этому укладу. Тем более скоро жилье дадут как молодой семье, так что – полный порядок.

Общее поголовье КРС в "Столовичах-Агро" примерно 5 тыс., из которых 2110 – дойное стадо

Размещение рекламы на БЕЛТА

Вадим БАННЫЙ

Павел ОРЛОВСКИЙ