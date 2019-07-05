Движение затруднено на выезде из Минска в сторону трассы М4

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение затруднено на выезде из Минска в сторону трассы Минск - Могилев, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"На 14-м км Могилевского шоссе ДТП. Затруднено движение при выезде из города", - проинформировали в ГАИ.
Согласно данным онлайн-сервисов, пробка на выезд из Минска начинается в районе станции метро "Автозаводская".-0-
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