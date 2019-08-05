Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке родилась двойня зубрят. Оба маленьких самца чувствуют себя хорошо, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В нашем зоопарке радостное событие. В ночь на 21 июля зубрица Мулатка родила пару самцов", - сообщают в зоопарке. Зубрята временно проживают в вольере благородного оленя, напротив контактной площадки.

Рождение сразу двух зубрят - явление очень редкое. Мулатка уже в третий раз стала матерью, но впервые родила двойню. Поздний срок беременности пришелся на жаркую пору, поэтому самке было тяжело. Обеспокоенные сотрудники зоопарка старались помочь будущей маме: часто поливали вольер, обеспечивали своих подопечных свежим веточным кормом, поливали водой и саму Мулатку. Но все опасения оказались напрасны: роды прошли успешно.

Как это часто бывает с близнецами, один зубренок оказался крепче, сразу же стал на ноги, и его здоровье не вызывало сомнений. Второй детеныш был явно слабее, ему уделили особое внимание, искусственно подкармливали, оберегали и наблюдали за его состоянием. "К счастью, довольно быстро он окреп и сейчас стремительно догоняет в росте своего бойкого брата", - замечают в зоопарке.

Мулатка - внимательная и заботливая мать. К посетителям относится настороженно, но довольно благосклонно, не пытается прятать малышей, охотно гуляет с детьми в открытой части вольера. А вот зубра Барона (отца малышей) пока запирают в отдельном месте. Специалисты зоопарка переживают, чтобы зубр нечаянно не придавил малышей, поэтому он занимает дом по соседству с Мулаткой и своим потомством. Территория у зубров с общим выгулом: мама с двойней гуляет днем, а самец - ночью, но уже совсем скоро семья воссоединится.-0-