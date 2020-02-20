Дворец гражданских обрядов Минска побил свой рекорд - 20 февраля здесь расписались 35 пар

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома сегодня в торжественной обстановке зарегистрировали брак 35 пар. Это рекордное количество для учреждения, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник дворца Юлия Кочина.

"Обычно зимние месяцы не пользуются спросом у влюбленных. Если бы это был обычный четверг февраля, то могли бы прийти 2-3 пары. Но сегодня у нас аншлаг - 35 пар выбрали 20.02.2020 днем торжественной регистрации брака. И високосный год не испугал будущих молодоженов. Мы посмотрели статистику по февралю за последние пять лет - число записей актов о заключении брака увеличилось вдвое за счет этих магических цифр. Это рекорд для зимы, да и в целом для Дворца обрядов", - сказала Юлия Кочина.

Будущие молодожены начали бронировать этот день давно. Из-за ажиотажа Дворец обрядов открыл свои двери для регистраций в 8.00, последнюю пару расписали в 17.00. Несмотря на будний день, свадьбы все были пышные и красивые - с гостями, шампанским, живой фортепианной музыкой.

В основном сегодня связывали узами брака молодые пары: средний возраст влюбленных - 30 лет для женщин и 32 года для мужчин. Также расписали по одной паре 20-летних и 40-летних. В том числе были браки с иностранцами.

Свадебный сезон начнется в июне и продлится до сентября. Следующая популярная дата - 20.08.2020. "Свой график мы заранее выкладываем на сайте, - отметила Юлия Кочина. - Обычно торжественную регистрацию брака проводим по четвергам с обеда, а также всю пятницу и субботу. Но звонки на красивую дату в августе поступают, все время, указанное в интернете, уже забронировано. Поэтому готовы принимать молодоженов и в первой половине четверга. Думаю, в этот день будет такой же аншлаг, как и сегодня. Если не больше".-0-