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18 апреля 2021, 15:45

Дворец Независимости посетили курсанты и сотрудники Академии МВД

Фото из архива
Фото из архива

В воскресный апрельский день Дворец Независимости вновь принимал гостей. Более 40 курсантов и сотрудников Академии МВД побывали здесь на экскурсии. Посещение Дворца Независимости стало уже традицией, сюда постоянно приезжают гости со всех уголков страны. Его по праву считают визитной карточкой Беларуси, центром общественно-политической и деловой жизни. Здесь располагается резиденция Президента Республики Беларусь. Комплекс органично вписался в знаковый столичный квартал - неподалеку находятся площадь Государственного флага, парк Победы, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и стела "Минск - город-герой".

Первые впечатления гостей - восхищение и гордость за созданное белорусскими мастерами здание.

Представитель Академии МВД Юлия Клюева приехала вместе с дочкой Дианой, которая учится во втором классе. "С детства прививаю любовь к своей стране и уважение к ее традициям, достижениям. Для меня важно показать и донести дочери, а также курсантам величие и мощь белорусского государства, которые отражены в том числе во Дворце Независимости, - говорит она. - До этого многие только по фотографиям и телевизионным сюжетам видели эту красоту. Конечно, важно увидеть и прочувствовать энергетику белорусских национальных традиций, которые увековечены в этом комплексе".

Здесь проводятся переговоры на высшем уровне, различные совещания по важнейшим темам внутренней и внешней политики, встречи Президента Беларуси с мировыми лидерами, международные саммиты с представителями белорусских и мировых средств массовой информации. Этот комплекс является одним из самых молодых административных зданий в нашей стране, но вместе с тем успел войти в летопись мировой истории. Так, в феврале 2015 года здесь прошел судьбоносный саммит "нормандской четверки". В белорусскую столицу для участия в переговорах, которые, кстати, длились более 15 часов, в Минск прибыли политические лидеры Германии, России, Украины и Франции.

Поскольку Дворец Независимости является культурным достоянием белорусской нации, то по распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко в установленное время его залы открыты для экскурсий.

Экскурсовод рассказывает историю создания Дворца Независимости, который принял первых высоких гостей 24 октября 2013 года.

Для курсантов-первокурсников факультета милиции Академии МВД, которые составляют основную часть экскурсантов, интересно все. Даниель Моргевичюс в первую очередь заинтересовался многочисленными картинами, которые представлены здесь. В их числе - подарки лидеров зарубежных стран, которые отражают многообразие культур разных народов.

"Очень красиво, все вызывает удивление и восхищение. Дворец действительно символ нашей независимости. Все очень достойно", - делится впечатлениями юноша. Он рассказал, что не случайно выбрал для учебы Академию МВД: "С детства во мне воспитывали честность и справедливость, стремление защищать семью, родных, страну, ее достижения".

То, что буквально на днях видели по телевизору ребята, сегодня стало возможным посмотреть. Например, в Каминном зале Дворца Независимости проходили переговоры Александра Лукашенко с руководителем российского правительства Михаилом Мишустиным. А сегодня будущие работники правоохранительных структур смогли здесь сфотографироваться и познакомиться с интерьерами зала.

Возле камина, где фотографировались после встречи Александр Лукашенко и Михаил Мишустин, экскурсанты делают селфи на память. Кстати, в Каминном зале ежегодно проходит около двухсот мероприятий - как двусторонние встречи с лидерами других государств, так и интервью главы белорусского государства для СМИ.

Каминный зал, как и все остальные, оформлен очень красиво - с композицией, основанной на цветочном орнаменте, который связан с орнаментикой слуцких поясов. Кстати, темы белорусского орнамента и слуцких поясов неоднократно подчеркиваются в оформлении дворца.

Цитируя Президента Беларуси, можно однозначно сказать, что "национальная культура приобретает все большую политическую силу и значение как надежный гарант сохранения идентичности и самобытности народа, ценнейшее конкурентное преимущество в условиях глобализации".

Безусловно, белорусская культура богата вековыми традициями, которые нашли яркое воплощение в исполнении отечественными мастерами залов Дворца Независимости. Посредством разных материалов - металла, дерева, камня, текстиля - отражены и духовно-культурное наследие, и передовые инженерно-архитектурные достижения Беларуси.

Сотрудник Академии МВД Анастасия Гоман пришла на экскурсию вместе с 13-летней дочерью Елизаветой, которую она хочет приобщить к тому, чтобы с детства была гордость за свою страну, за все созидаемое народом. "Важно, чтобы дети, молодежь воочию видели все это, знали и понимали, как создавалась страна, как передавались из поколения в поколения традиции и культура народа", - подчеркивает Анастасия Гоман.

Во Дворце Независимости интерьеры выполнены в классическом стиле, внутреннее пространство здания наполнено дневным и искусственным светом. Все люстры и бра - белорусского производства, по уровню сложности и мастерства не уступающие известным мировым брендам. В оформлении холлов тоже использована продукция белорусских мебельных компаний.

Начальник курса факультета милиции Академии МВД Виктор Коношенко считает, что важно показать курсантам этот знаковый комплекс, который олицетворяет суверенитет и независимость государства, воплощает лучшие белорусские традиции.

Государственной символикой украшены главные фасады на въездах во Дворец Независимости. Государственные символы Республики Беларусь прошли долгий путь становления, развития и утверждения, в них бережно сохранены черты, отражающие мирные, созидательные цели белорусского народа и государства.

БЕЛТА.-0-

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